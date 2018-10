LABERGE, Thérèse Parent



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 septembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Parent Laberge, épouse de feu monsieur Paul Laberge. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La direction des funérailles a été confiée à la maisonUn service religieux a eu lieu en tout intimité, le jeudi 11 octobre, en l'église de La Nativité de Notre-Dame, 25, avenue du Couvent (Beauport). Madame Parent Laberge a laissé dans le deuil ses enfants: Bernard (Shirly Emond et ses enfants Andy et Pierre-Luc Brisson) et Jean (Manon Tanguay); ses petits- enfants: Stéphanie (Francis Dufresne), Mélissa (François Gendron), Laurie et Vincent (Rafaële Gingras Lessard); ses arrière-petits-enfants: Lilia et Emma; son frère Gaston (feu Thérèse Ferland); ses belles-sœurs: Pauline Laberge, Charlotte Giroux (feu Maurice Laberge) et son beau-frère Laurent Laberge (feu Louise Gingras) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au Dre Isabelle Kirouac et à l'infirmière madame Linda Turcotte pour les bons soins prodigués ainsi qu'à madame Lyne Caron pour son grand dévouement et son amitié.