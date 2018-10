DELISLE, Cécile



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 octobre 2018, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Cécile Delisle. Elle était la fille de feu Eugène Delisle et de feu Joséphine Moisan. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 13 octobre 2018 de 8 h à 9h30.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: feu Lucien Moisan (Hélène Thibodeau), Jeannine Moisan (feu Maurice Côté), feu Paul- Eugène Moisan (feu Yolande Beaumont), Rodrigue Moisan (Françoise Julien), Paul-Aimé Hamel (Louisette Allard), Lucille Hamel et Henri Hamel ainsi que ses arrière-arrière-neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle ira rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces qui l'ont précédée: Eugène Delisle (Eva Rochette), Marie-Anne Delisle (Léon Robitaille), Emma Delisle (Wilfrid Hamel), Marie-Jeanne Delisle (Patrick Hamel), Alice Delisle (Arthur Moisan), Antoine Delisle, Louis Delisle, bébé Régina Delisle, Thérèse Moisan, Henri Moisan et Madeleine Moisan. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de la Résidence aux Mille Fleurs ainsi que tout le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement, section P, pour les bons soins prodigués.