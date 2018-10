OTIS, Rachel



À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le 8 octobre 2018, à l'âge de 74 ans, nous a quittés dame Rachel Otis. Elle était l'épouse de Monsieur Michel Gagnon.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h 30. Madame Rachel Otis laisse dans le deuil son époux: Michel Gagnon; ses enfants: Richard (Aline Lavoie), Kathleen (Carl Bossé); ses frères et sœurs: Michel (Hélène Cimon), Jeannine (Antoine Hotte), Gilles (Colette Fortin), feu Lucien (Ginette Simard), feu marc (Nicole Châtigny), Lucie, Jean-Yves (feu Jeannette Tremblay), Suzanne, Ghislaine (Alain Simard), Christiane (Joseph Pilote), Francine (Yves Paré), Serge (Dany Pilote); ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général ou à La Société Canadienne du Cancer, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la