5 théories sur le complot des jumeaux à XOXO

Ce n’est plus un secret, le courant passe entre Valérie et Mathieu! Depuis qu’ils ont frenché à Las Vegas, le duo récidive à bouche que veux-tu dès qu’ils en ont l’occasion.

Capture d'écran

Mais est-ce que le jumeau de Maxime a réellement le béguin pour la jolie blonde ou joue-t-il une game? Lors d’une conversation avec Manuella et Molly, Valérie s’est justement posé la question.

«Pourquoi Mathieu n’a-t-il jamais eu de blonde?»

N’en fallait pas plus pour que les filles de l’équipe d’Elisabetta Fantone embarquent à pieds joints dans la discussion et élaborent quelques théories. Nous avons évidemment ajouté les nôtres!

Capture d'écran

Théorie 1. Mathieu n’avait rien à perdre puisqu’il était persuadé d’être éliminé. L’occasion s’est présentée, il en a profité pour embrasser Valérie. Il est maintenant affiché à elle par défaut.

Théorie 2. Il est peut-être très lover, mais ça ne marche juste pas dans ses relations. Il veut vraiment remporter la game avec son coup de cœur et est prêt à tout... même à faire croire à Val qu’il est en amour avec elle.

Capture d'écran

Théorie 3. Avant d’entrer dans la vie XOXO, les jumeaux avaient un plan. Maxime joue la game all in et Mathieu s’accroche à une fille afin de voir qui se rendra le plus loin dans la vie XOXO.

Théorie 4. Mathieu avait un plan au départ, mais a vraiment craqué pour Valérie. Il se fout de la game maintenant.

Théorie 5. Mathieu et Maxime veulent rester le plus longtemps possible à XOXO pour faire augmenter leurs nombres d’abonnés sur Instagram.

À suivre...