Alcool au volant: Martin Pouliot subira un procès devant juge et jury

L’ancien animateur de radio et chroniqueur Martin Pouliot, accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, renonce à son enquête préliminaire et subira un procès devant juge et jury.

C’est ce qu’a fait savoir son avocat, Me Christian Bélanger, au tribunal vendredi matin, alors que l’enquête préliminaire devait avoir lieu. Martin Pouliot, qui est en liberté pendant les procédures sous plusieurs conditions, n’était pas présent au palais de justice de Québec.

La date de son procès devant juge et jury devra être fixée le 10 décembre prochain, au prochain terme des assises.

Au début du mois d’octobre 2017, Martin Pouliot était accusé de conduite avec les facultés affaiblies, de conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles à une femme de 37 ans.

Selon les informations transmises à l’époque, l’ancien animateur de radio aurait brûlé un feu rouge à l’intersection des boulevards Johnny-Parent et Saint-Jacques à Neufchâtel au petit matin et percuté la voiture de la femme qui a subi de graves blessures.

Lors de l’un de ses derniers passages à la cour, l’avocat de Pouliot avait fait savoir que son client entendait présenter une défense « d’ordre médical » et que cette dernière serait faite « en temps opportun ».