Bataille régionale entre Limoilou et Garneau

Après une semaine de congé, le dernier droit de la saison du circuit collégial Division 1 s’amorce alors que rien n’est décidé.

On aura droit à une bataille régionale déterminante dans la course aux séries éliminatoires alors que les Titans de Limoilou (1-5) accueilleront samedi les Élans de Garneau (3-3). «On ne peut pas échapper ce match si on veut encore contrôler notre destinée, a résumé l’entraîneur-chef des Titans Dave Parent. On n’a plus de marge de manœuvre. Dans le cas d’une défaite, nous aurons besoin d’aide et ce n’est pas évident une telle situation.»

De leur côté, les Élans confirmeraient leur retour dans les séries avec une victoire. «On serait en mesure de bien se positionner pour les séries avec une victoire, a souligné le pilote Claude Juneau. On devra bien contenir leur quart-arrière de 3e année qui est très athlétique et qui peut surprendre par la passe parce qu’il possède un bon bras ainsi que limiter les revirements.»

Les revirements ont coûté cher aux Titans cette saison, notamment le dernier match face aux Spartiates du Vieux Montréal où ils se sont inclinés par trois points. «La bataille des revirements sera déterminante, a mentionné Parent. Garneau a mieux fait que nous à ce chapitre et c’est pourquoi ils ont une fiche de 3-3. Il faut les obliger à travailler pour marquer leurs points. Les deux quarts-arrières (Olivier Bamrounsavath et Tristan Blais) se ressemblent beaucoup et ils sont très dangereux avec le ballon dans les mains.»

Alexandre Naud au poste

Un lourd défi attend le campus Notre-Dame-de-Foy (2-4) qui recevra la visite des Phénix d’André-Grasset (4-2). «Plusieurs de nos blessés sont de retour et tout le monde est vraiment excité, a raconté le nouveau papa Marc-André Dion dont la conjointe a donné naissance à un petit garçon la semaine dernière. Notre fin de calendrier n’est pas facile, mais on contrôle notre destinée. Notre mission est de rentrer dans les séries. Ça nous prend deux victoires, mais on en vise trois. Je sais que nous sommes capables.»

À son premier départ de la saison lors du dernier match à Lionel-Groulx, Alexandre Naud dirigera de nouveau l’offensive du CNDF. «Il n’était pas rétabli à 100 pour cent et c’est pourquoi il n’avait pas joué depuis le début de l’année. Il a démontré un bon leadership à son retour.» Le pivot numéro un Raphaël Latulippe n’est pas prêt à revenir au jeu.

De leur côté, les Faucons de Lévis-Lauzon (2-4) recevront la visite des Spartiates (5-1) qui trônent au sommet du classement. La profondeur des Faucons sera testée puisqu’ils on perdu deux gros morceaux, jeudi, à l’entraînement. Le secondeur Olivier Fortier s’est blessé à l’épaule et le garde Jérémy Villiard a subi une commotion cérébrale.

«Ça sera aux plus jeunes de montrer ce qu’ils peuvent faire et d’afficher du caractère, a indiqué l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard. On affronte de grosses équipes en fin de saison, mais tout peut arriver.»