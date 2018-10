Des millions en fonds publics pour la ferme du cerf fou?

« Dès qu’on ordonne la destruction, on paie la valeur marchande de l’animal. Si la carcasse vaut 1000 $ et que l’éleveur l’a vendue 500 $, le gouvernement fédéral va payer 500 $, la différence », explique le vétérinaire de l’ACIA qui gère l’éclosion de la maladie débilitante chronique (MDC) à Grenville-sur-la-Rouge, El Mehdi Haddou.

Elle indique qu’une carcasse de cerf vaut actuellement entre 1200 $ et 1500 $, selon le poids de la bête. Les 3000 cerfs de Harpur Farmss à Grenville-sur-la-Rouge vaudraient donc, réunis, entre 3,8 et 4,5 M$.

Or, c’est plutôt Harpur Farms qui devrait payer pour cette crise et non les contribuables, estime le biologiste Darrel Rowledge, d’Alliance for Public Wildlife, à Calgary.