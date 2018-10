[EN PHOTOS] À l’intérieur du quartier général de Ken Block

Si vous ne connaissez toujours pas Ken Block, voici un aperçu des folies qu'il peut faire avec une voiture.

Divertissant, n’est-ce pas?

Block est un personnage qui fait jaser. Il a commencé sa carrière en vendant des souliers. Étant l’un des cofondateurs de DC Shoes, il a d’abord fait sa fortune comme entrepreneur, pour ensuite se lancer dans sa passion première, la course automobile.

Depuis 2005, Block participe dans les courses de rallye de différentes classes un peu partout dans le monde. Mais plus récemment, il a renversé le sport à l’envers en créant sa propre discipline, le Gymkhana. Aujourd’hui devenu une œuvre de divertissement viral sur internet, les épisodes de Gymkhana nous montrent Block à bord d’un bolide hyper modifié qui effectue des cascades et manœuvres extrêmes dans un circuit fermé. Et à chaque nouvel épisode, on a droit à des exploits encore plus intenses que le dernier!

Ken Block n’est plus au contrôle de DC Shoes, puisqu’il a vendu ses parts pour se concentrer sur sa nouvelle entreprise, Hoonigan Industries, qui comprend à la fois une marque de linge, mais qui se charge aussi de modifier et mettre à point ses voitures de course. C’est aussi un centre de modification de véhicules Ford, ouvert au public. Toutes ses opérations sont centralisées à Park City dans l’État d’Utah, à l’intérieur d’un entrepôt converti en énorme garage coloré, incluant salles de conférence, cuisine, bureaux, etc.

Nous avons eu la chance de visiter le garage en question, qui semble tout droit sortir d’une bande dessinée. Le voici, en images.

William Clavey

