Il y a des vols vraiment pas chers pour la Guadeloupe et la Martinique cet hiver

Vous comptez faire un voyage au soleil dans les mois à venir? Avez-vous pensé à la Martinique ou à la Guadeloupe? Vous devriez, car vous pourrez bientôt vous y rendre pour moins de 400$, aller-retour!

La compagnie à bas prix Norwegian, qui s’installe à Montréal cet automne, offrira des vols directs à partir de 378$ vers Fort-de-France (Martinique) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) d’ici quelques semaines.

Ce prix inclut un petit bagage à main, mais aucun bagage enregistré.

Au cœur des Caraïbes, la Guadeloupe et la Martinique sont bien différentes l’une de l’autre, mais sont toutes deux des territoires français où on peut se régaler de rhum, découvrir la nature et profiter de la plage.

On y trouve peu d’hôtels tout inclus, alors si vous préférez les villas, les gîtes et les hébergements en nature, vous serez servis.

Les liaisons de Norwegian vers la Guadeloupe seront offertes à partir du 29 octobre et celles vers la Martinique, à partir du 1er novembre. Dans les deux cas, on parle de trois vols par semaine.

Vous pouvez faire vos recherches de billets ici. Les prix vont varier selon vos dates de départ et de retour.

