Isabelle Racicot s'ouvre sur sa mastectomie partielle dans un texte poignant

Isabelle Racicot a dévoilé qu’elle avait subi une opération médicale importante après avoir découvert une bosse sur son sein en décembre 2017.

L’animatrice dévoile dans un long texte l’importance de prendre sa santé en main.

«Tout a commencé un soir de septembre 2017, devant la télévision. Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé que ce serait une bonne idée de faire mon auto-examen des seins, surtout que j’avais vu mon médecin de famille quelques semaines plus tôt, mais j’ai décidé de procéder. Vous savez de quoi je parle? Le geste que l’on pose toujours avec un petit stress parce qu’on ne veut pas sentir une bosse ! Contrairement aux fois antérieures, j’ai senti quelque chose d’anormal. Je me suis dit que j’hallucinais», dévoile-t-elle dans un article publié sur son site web, Picoum.

Après avoir senti la bosse et que sa présence ait été confirmée par son conjoint, Isabelle Racicot s’est immédiatement rendu à l’hôpital pour faire examiner la masse qui s’était formée sur son sein. Après une première tentative sans diagnostic clair, une deuxième biopsie a été pratiquée. Isabelle Racicot découvre alors que la masse est inhabituelle, mais non cancéreuse. Elle décide de prendre sa santé en main et de subir une mastectomie partielle pour la retirer.

«Mais je retiens UNE CHOSE primordiale de cette expérience et de ma discussion avec ma chirurgienne : l’importance de prendre sa santé en main. Tout a commencé avec un auto-examen, sans qui je n’aurais pas trouvé de bosse. Tout s’est terminé avec une mastectomie partielle. Sans elle, je n’aurais pas la même quiétude d’esprit.»

