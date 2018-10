Hélène Michel, CPA auditrice, CA, associée, Mallette S.E.N.C.R.L a accepté la présidence d’honneur de la 5e soirée-bénéfice La Blanche et La Noire au profit de la Fondation Le Petit Blanchon, qui se tient ce soir au Capitole de Québec sous le thème de La famille. Les profits de la soirée serviront à venir en aide à des enfants qui connaissent un départ difficile dans la vie, victimes d’abandon, de négligence, d’abus ou de violence. Renseignements : https://www.fondationlepetitblanchon.com.

Les Fous de la rampe

La troupe de théâtre de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, Les Fous de la rampe, vous présentera la pièce Vol au-dessus d’un nid de coucou, les 26 et 27 octobre et les 2 et 3 novembre, à 20 h, au Théâtre de la Cité universitaire de l’Université Laval. Cette 27e production théâtrale, au profit de la Fondation IUCPQ, soulignera le 100e anniversaire de l’Institut et sera sous la coprésidence d’honneur du Dr Gilles Lapointe, conférencier professionnel, et Marie-Josée Bastien (photos), comédienne et directrice artistique au Théâtre Niveau Parking. Créée en 1991, la troupe Les Fous de la rampe regroupe autour d’un spectacle annuel des comédiens dont la majorité sont membres du personnel de l’Institut. Billets à la porte ou au www.lesfousdelarampe.org.

Pour le SQUAT Basse-Ville

Le Bal du maire de Québec réunit chaque année plus de 500 invités issus de la communauté d’affaires au profit de la Fondation Jeunes en Tête. Cette dernière a choisi d’octroyer une partie des bénéfices de la soirée de 2017 à l’organisme SQUAT Basse-Ville. Précisons que parmi les 26 000 $ qui seront reversés chaque année à l’organisme de Québec, et ce pendant trois ans (pour un total de 78 000 $), 10 000 $ sont directement remis au nom de Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance, afin de souligner sa présidence d’honneur du Bal du maire 2017. Sur la photo, Véronique Girard, directrice générale de SQUAT Basse-Ville et Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.

105 ans

Antonio Perreault (photo), qui habite à Lévis (Pintendre), a célébré, le 7 octobre dernier, son 105e anniversaire de naissance. Entouré de son épouse Laurette et de sa famille (4 enfants, 5 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants), M. Perreault, qui a fait carrière dans le monde de l’imprimerie une bonne partie de sa vie, a reçu un certificat d’anniversaire de la part de Steven Blaney, député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis.

Bonne retraite

C’est aujourd’hui que Ghislain Audet (photo) termine une longue association de 45 ans de loyaux services chez Unicoop à Saint-Anselme, en prenant une retraite bien méritée. Ghislain a plein de projets : gâter ses petits-enfants, faire du ski, jouer au golf et s’amuser. Sa famille, ses amis(es) et ses collègues lui souhaitent que de la santé et du bonheur.

Anniversaires

Hélène Lauzier (photo) de Hélène Lauzier agence immobilière... Rachel Bouchard, de Raymond Chabot Grant Thornton à Québec... Jorane, née Johanne Pelletier, chanteuse, violoncelliste et compositrice québécoise, 43 ans... Jessica Barker, comédienne et actrice québécoise, 41 ans... Hugh Jackman, acteur australien, 50 ans... Linda Bergeron, représentante publicitaire à V... Nicole Caron, représentante publicitaire Energie Québec... Danielle Proulx, comédienne québécoise, 66 ans... Lise Giguère, chroniqueuse voyage Journal de Québec.

Disparus

Le 12 octobre 2013. Maryelle Kirouac (photo), 70 ans, ex-directrice artistique du Théâtre La Fenière et ex-chroniqueuse radio... 2016. Dylan Rieder, 28 ans, skateur professionnel et mannequin américain... 2015. Bob Leuci, 75 ans, ex-policier du NYPD devenu écrivain américain de roman policier... 2008. Annette Leclerc Fradet, 72 ans, fondatrice et coordonnatrice et première directrice générale de la Fondation de l’Autisme de Québec... 2006. Robert Trudel, opticien du quartier St-Sacrement à Québec... 1997. John Denver, 53 ans, chanteur américain... 1994. Gérald Godin, 55 ans, écrivain et ancien député péquiste... 1978. Alfred Desrochers, 78 ans, poète québécois.