Le forfait jaquette disparaîtra au profit d’une autre prime

« Enfin, on s’en est débarrassé. Vous savez, c’est long. Ça vient de passer dans la dernière modification », a lancé la Dre Francœur au 98,5 FM, la semaine dernière. Or, si la modification a bel et bien été approuvée par la FMSQ et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, elle n’entrera en application que le 10 décembre.