Les 49ers oublient Colin Kaepernick

Les 49ers de San Francisco ont créé une polémique, vendredi, en omettant les exploits du quart-arrière Colin Kaepernick dans une galerie-photos représentant les moments forts de leur rivalité avec les Packers de Green Bay.

Les 49ers ont dévoilé sur leur site internet 48 photos d’affrontements passés contre les Packers, qu’ils retrouveront lundi soir à Green Bay. Seul problème, aucune ne représentait le quart qui a excellé contre la formation du Wisconsin. Une situation qui a été décriée par de nombreux internautes.

Comme pivot des 49ers, Kaepernick a battu deux fois les Packers en séries éliminatoires, soit en 2013 et en 2014. Il a d’ailleurs battu un record de la NFL en 2013 pour le nombre de verges par la course pour un quart-arrière (181). Il détient une fiche de 4-1 et a récolté huit touchés en carrière contre Green Bay.

L’erreur a été reconnue par l’organisation des 49ers qui a ensuite ajouté des photos du paria de la NFL.

«Malheureusement, il y a eu des erreurs et des oublis dans notre galerie-photos de la part de notre équipe web et nous apprécions que la situation ait été portée à notre attention, a écrit la formation dans un communiqué. L’organisation des 49ers a un énorme respect et de la gratitude pour la contribution de Colin. Nous avons trouvé des souvenirs de ses matchs et ils ont été mis sur notre site internet. Cet oubli ne reflète pas l’appréciation de nos propriétaires et de l’équipe envers Colin.»

Kaepernick est présentement dans un processus judiciaire contre les propriétaires de la NFL, qu’ils accusent de collusion. Il allègue que ceux-ci se sont entendus pour ne pas lui offrir de contrat en raison de ses protestations pendant l’hymne national. Il est joueur autonome depuis mars 2017.