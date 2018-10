Les organisateurs prêts pour un marathon «historique»

Pas moins de 20 000 domiciles et commerces se trouvent à proximité du trajet de 42,2 km qui traverse un total de huit quartiers au cœur de Québec. Treize parcours du Réseau de transport de la Capitale devront être détournés.

« C’est sûr que ça dérange, mais on a tout, tout, tout fait avec la Ville pour amoindrir les irritants et jusque-là, je pense que ça va bien. Il n’y a pas de coups de téléphone chez nous avec des gens qui hurlent », illustre Chantal Lachance, vice-présidente de Gestev.

Afin de limiter les entraves routières, les fermetures et les réouvertures de rues seront faites de façon progressive.

Il suffit d’entrer une adresse pour connaître les modifications qui s’appliquent et être informé des meilleurs itinéraires à suivre. La ligne d’information « 311 » sera aussi en vigueur tout le week-end.

« C’est immense, mais on a l’expérience », assure le conseiller municipal Steeve Verret, responsable des grands événements sportifs pour le comité exécutif.

Grand Prix cycliste, Festival d’été, défilé du Carnaval de Québec : la Ville a l’habitude des grands événements, fait-il valoir. « On a mis tout ça ensemble et on a analysé tous les scénarios possibles », indique-t-il.