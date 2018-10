Les Rangers rencontrent Joe Girardi

L’ancien gérant des Yankees de New York Joe Girardi serait l’un des candidats pour le poste de gérant chez les Rangers du Texas.

Selon de réseau TSN, la formation du sud des États-Unis aurait rencontré l’homme de 53 ans dans le cadre de leur première ronde d’entrevues.

En plus de Girardi, les entraîneurs de banc des Cubs de Chicago et des Astros de Houston Brandon Hyde et Joe Espada auraient également été rencontrés, ainsi que l’assistant directeur général des Rangers Jayce Tingler.

Girardi a été en poste à New York pendant 10 saisons (2008-2017), obtenant une fiche 910-710. Il a d’ailleurs remporté la Série mondiale en 2009. Il avait été congédié après la défaite des siens contre les Astros en 2017. Cette saison, il était analyste à la télévision pour le réseau MLB Network.

Avant de commencer sa carrière d’entraîneur, il a évolué pendant 15 saisons dans le baseball majeur comme receveur. Il a porté les couleurs des Yankees, des Cubs, des Rockies du Colorado et des Cardinals de St. Louis.