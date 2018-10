L’importance de l’amour en fin de vie

J’ai eu l’occasion de vous entendre cet été à l’émission « Medium Large » à Radio-Canada dans le cadre d’une discussion menée par Stéphane Bureau autour du thème des gens âgés et de tout ce qui les concerne. À une question de l’animateur s’adressant directement à vous à propos de la réaction des enfants d’une personne âgée qui, après le décès de son(sa) conjoint(e), reforme un nouveau couple, vous aviez mentionné que bien des enfants réprouvaient cela. Il m’a même semblé que vous trouviez les enfants ingrats d’agir ainsi.

Je ne sais pas si j’ai bien compris, mais il me semble qu’il faut empêcher cela. N’avez-vous pas envisagé que ces nouveaux conjoints qui entrent ainsi dans une famille sur le tard, le font souvent pour des questions d’argent? Plus exactement pour s’approprier de l’argent qui ne devrait pas leur revenir?

Notre père nous a fait le coup à nous ses trois enfants. Et la madame en question qui n’a passé que cinq ans à ses côtés, dont deux seulement à son chevet parce qu’il fut atteint d’un cancer, a empoché la cagnotte. Ne trouvez-vous pas ça injuste qu’on se fasse voler notre héritage, nous qui avons été toute notre vie présents aux côtés de notre père? On l’a trouvée dure à avaler celle-là!

Ceux qui n’ont pas besoin d’argent ce n’est pas pareil. Mais nous trois qui en avions un urgent besoin aurions bien aimé qu’elle décide de partager. Ce qu’elle n’a pas fait, sous prétexte disait-elle, que nous avions manqué d’empathie envers elle. Pas besoin de vous dire qu’on ne la fréquente plus la madame. À l’avenir, gardez-vous donc une petite gêne sur le sujet.

Une fille encore enragée

Et bien non, je n’ai pas l’intention de me garder quelque gêne que ce soit pour dire ce que je pense des enfants qui refusent à l’un ou l’autre de leurs parents âgés le droit de finir leur vie accompagné par une personne aimante sous prétexte que l’héritage va leur échapper. Un héritage ça n’est pas un droit acquis pour personne. Un héritage c’est un patrimoine accumulé par une personne qui le lègue à qui elle le désire lors de son décès, quand elle ne l’a pas dépensé avant, pour sa propre subsistance.