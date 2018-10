Lise Dion en visite à Québec

Lise Dion était en visite à Québec, quelques jours avant son passage à la Salle Albert-Rousseau, la semaine prochaine pour son spectacle Chu rendue là, qui affiche complet. Pascale l’a rencontrée. Elles ont parlé de ce que pouvait signifier « être rendu là » pour les fans et pour l’humoriste, qui veut prendre soin d’elle, qui se dit moins patiente et qui souhaite plus que jamais entretenir une conversation avec son public. Ce spectacle est l’occasion de faire un bilan de ses 31 ans de carrière, mais aussi et surtout de proposer un spectacle qui fait du bien à l’âme. Quelques billets encore disponibles pour les supplémentaires de mars. D’autres supplémentaires sont prévues du 13 au 15 juin. Information et billets : sallealbertrousseau.com