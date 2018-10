Marathon SSQ de Québec : un nouveau trajet digne d’une carte postale

C’est cette fin de semaine que près de 9000 coureurs de tous les niveaux provenant de 20 pays convergeront vers le Marathon SSQ de Québec, qui propose cette année un tout nouveau tracé 100 % ville de Québec. En tout, huit quartiers seront traversés par les athlètes qui suivront un parcours parmi les plus beaux au monde. Une véritable carte postale! Plusieurs épreuves sont organisées : le marathon de 42,2 km, le demi-marathon de 21,1 km, le 10 km Oasis, le 5 km de la Santé SSQ, la course des jeunes et le grand Fit + Yoga SSQ. Gens de Québec et des environs, rendez-vous nombreux aux abords du circuit pour encourager les athlètes! Information : jecoursqc.com/marathon-quebec