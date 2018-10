Meurtre à Yamachiche: Ophélie enlevée en lien avec un vol d’argent?

Deux jours après la découverte du corps d’Ophélie Martin-Cyr, dans un champ de Yamachiche, le mystère se dissipe lentement autour de cette affaire qui a fait trois morts.

Selon ce qu’a pu apprendre l’ex-sergent de la Sûreté du Québec et collaborateur de TVA Nouvelles Jean-François Brochu, Ophélie Martin-Cyr et la jeune femme de 21 ans qui l’accompagnait, mais qui a réussi à s’enfuir, auraient été enlevées en lien avec un vol d’argent.

«Il y aurait eu un important vol d’argent chez l’un de deux suspects dans cette affaire et c’est à partir de là que les individus, je ne sais pas pour quelle raison, auraient enlevé Ophélie et sa copine dans le but de les interroger et de leur soutirer le nom d’un éventuel suspect en lien avec le vol», a affirmé M. Brochu lors de l’émission Le Québec matin, sur les ondes de LCN.

L’expert en enquêtes policières souligne d’ailleurs l’apport de la jeune femme qui a survécu qui a sans doute permis de rapidement mettre les enquêteurs sur les traces des deux suspects, René Kègle et Francis Martel, qui ont été arrêtés quelques heures à peine après que leur photo eut été diffusée par les médias.

Par ailleurs, le mystère persiste autour des deux corps qui ont été découverts dans un véhicule incendié à une trentaine de kilomètres de l’endroit où a été retrouvée la jeune Ophélie.

«La voiture est tellement calcinée... Les policiers essayent de trouver un numéro de série. Il y a certains endroits où on peut trouver ça sur une voiture calcinée. Il s’agit d’un VUS. Alors si vous connaissez quelqu’un qui est manquant avec un VUS, ça serait peut-être une bonne idée de communiquer avec la SQ pour faire avancer cette enquête plus rapidement», ajoute Jean-François Brochu.