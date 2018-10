Micheal Haley absent indéfiniment

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l’association des joueurs ont annoncé, vendredi, que l’attaquant des Panthers de la Floride Micheal Haley prendra part au programme d’aide du circuit Bettman.

Il sera donc absent des activités de son équipe pour une période de temps indéterminé.

«Micheal est une partie importante de notre équipe et de la famille des Panthers, a indiqué le directeur général de la formation floridienne, Dale Tallon, via un communiqué. Il a notre support pendant qu’il prend le temps dont il a besoin pour s’occuper de sa situation.»

Les raisons du retrait de Haley ne sont pas connues et la LNH a indiqué qu’elle ne donnerait pas davantage de commentaires.

Le joueur de centre de 32 n’a pas pris part aux deux premiers duels des siens cette saison. En 205 parties avec les Panthers, les Sharks de San Jose et les Islanders de New York, il a amassé huit buts et 17 mentions d’aide pour 25 points.