Opération Caméléon: des amendes de 190 000 $ pour 19 braconniers

TROIS-RIVIÈRES – Dix-neuf résidents de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont été condamnés à des amendes de plus de 190 000 $ relativement à différentes infractions à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune dans le cadre du démantèlement d’un réseau de braconnage.

Les infractions ont été commises en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, a indiqué vendredi le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en dévoilant l’identité des contrevenants qui ont été reconnus coupable de 80 chefs d’accusation dans le cadre de l’opération Caméléon.

Celle-ci était la première opération anti-braconnage portant presque exclusivement sur la pêche commerciale, a précisé le MFFP, par communiqué, en ajoutant que certains individus visaient aussi le cerf de Virginie et le canard.

Quatre bateaux, une motoneige, des ordinateurs, plusieurs filets de pêche et du matériel de pêche et de chasse ont été saisis et confisqués par la justice, selon le MFFP, sans compter plus de 278 kg d'esturgeon, une cinquantaine de canards et une quantité indéterminée de caviar.

«Ce dossier a connu son dénouement le 17 septembre 2018 lorsque M. Daniel Allard a plaidé coupable», a indiqué le ministère, en rappelant que l’opération Caméléon s’était tenue le 22 octobre 2014 au terme de deux ans d’enquête et de plus de 8000 heures de surveillance.

«Le démantèlement de ce réseau de braconnage qui impliquait plus de 28 pêcheurs commerciaux ou sportifs a nécessité la participation de 78 agents de protection de la faune», a-t-on indiqué, en mentionnant que le permis de pêche de plusieurs pêcheurs commerciaux a été suspendu pour une période d’un à trois ans.

Liste des 19 contrevenants et la pénalité qui leur a été imposée:

Jean-Marie Boucher de Nicolet: 60 500 $

Kevin Boucher de Nicolet: 30 000 $

Patrice Florent de Nicolet: 20 500 $

Sébastien St-Jean de Nicolet: 17 500 $

André Lenneville de Bécancour: 12 300 $

Daniel Allard de Bécancour: 10 950 $

Sylvain Boisvert de Trois-Rivières: 8800 $

Denis Lenneville de Bécancour: 8000 $

Bertrand Bussière de Pierreville: 7000 $

Dave Hamel de Bécancour: 6100 $

Patrick Savard de Nicolet: 3000 $

Josée Gagnon de Bécancour: 1825 $

Yves Allard de Bécancour: 950 $

Marcelle Rheault de Bécancour: 950 $

Alex Allard de Bécancour: 900 $

Dominique Grandmont de Nicolet: 500 $

Réjean Déry de Bécancour: 500 $

Daniel Pellerin de Saint-Étienne-des-Grès: 300 $

Dave Leclerc de Trois-Rivières: 200 $