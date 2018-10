Philippe Laprise crée sa fondation

L'humoriste Philippe Laprise a maintenant une fondation à son nom. Grâce à elle, il souhaite soutenir les enfants et les familles aux prises avec un diagnostic de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H).

La Fondation Philippe Laprise vise l'épanouissement des jeunes, mais aussi des plus vieux et des parents. «Je me suis senti comme un extraterrestre toute ma vie, un rond dans un monde de carrés, laisse savoir l'humoriste dans un communiqué. Je veux aider les familles à arrondir les coins, et dire aux enfants qu'ils ne sont pas seuls sur leur planète. Et surtout, leur faire voir le côté positif d'être un TDA/H.»

Impliqué depuis de nombreuses années dans la cause TDA/H, l'humoriste est porte-parole du regroupement des Associations PANDA et investit tous les profits de ses objets promotionnels dans le soutien aux gens concernés.

Au Québec, les dons annuels afin de s'attaquer à ce diagnostic sont évalués à moins de 100 000 $.

La tournée de Philippe Laprise pour «Je m'en occupe», son troisième spectacle, bat actuellement son plein. Toutes les dates se trouvent au philippelaprise.com.