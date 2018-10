Place Ste-Foy : 60 ans de mode

Quoi de mieux pour célébrer les six décennies du tout premier centre commercial à avoir vu le jour à Québec qu’une exposition sur la mode? Présentée jusqu’au 11 novembre dans la cour centrale de Place Ste-Foy, l’exposition reprend des pièces fétiches de tous les styles qui ont marqué la mode depuis 60 ans, de l’audace des années 1960 à l’effervescence des années 2000. « C’est un anniversaire important pour nous, nous sommes fiers du chemin parcouru depuis toutes ces années, a déclaré monsieur Donald Larose, directeur général de Place Ste-Foy. Pour souligner nos soixante ans, nous voulions concevoir une œuvre qui raconte, à l’image de Place Ste-Foy et de sa clientèle. »

Photo courtoisie

De quoi ravir les nostalgiques et les fans de mode. Pascale s’est entretenue avec le designer Jean-Claude Poitras qui a souligné jusqu’à quel point la mode n’est pas aussi superficielle qu’on le pense, puisqu’elle est un reflet des préoccupations sociales de l’époque. Elle a aussi échangé avec Ysabelle Mercier et les membres de la firme Noctura, concepteurs de l’exposition, qui ont parlé de leur démarche, des choix difficiles qu’ils ont eu à faire quant aux pièces présentées.

Photo courtoisie

Rappelons que l’arrivée du supermarché Steinberg, en 1957, est à l’origine de Place Ste-Foy. Un an plus tard, le Centre d’achats Ste-Foy regroupait 24 détaillants. Par la suite, le centre n’a cessé de croître et de se moderniser au cours de phases de développement qui ont attiré plusieurs bannières de prestige : La Maison Simons, en 1961, Holt Renfrew, en 1965, Eaton, pour n’en nommer que quelques-unes. L’actuelle appellation « Place Ste-Foy » s’est toutefois officialisée en 1964. En 2018, Place Ste-Foy a achevé un vaste chantier de rénovation et construit deux nouveaux parc autos.