Quatre ans de plus pour trafic de drogue en prison

Le fils du Hells Angels Sylvain « Shawny » Gagné, n’en a pas fini avec la prison. Jason Gagné, qui purge une peine de 12 ans de pénitencier, vient de se voir ajouter quatre ans de détention à son dossier, pour avoir orchestré du trafic de drogue à partir de sa cellule.

Jason Gagné a plaidé coupable hier aux accusations de complot dans le but de trafic et de trafic de cocaïne, de méthamphétamine et de cannabis qui pesaient contre lui depuis mars.

Si «la peine aurait pu être plus sévère», a souligné le juge Steve Magnan, ce dernier a entériné la suggestion commune qui lui a été faite par la Couronne et la défense. La peine totale de Gagné est donc de 16 ans de pénitencier.

Le «patron»

Selon les faits présentés par la poursuite, la preuve a démontré que Gagné, incarcéré, contrôlait des opérations de trafic de cocaïne et de méthamphétamine, entre le 8 mai et le 4 juillet 2017.

Il était «le patron» de sa conjointe, Cynthia Blanchet, qui a d’ailleurs plaidé coupable, hier, à des accusations de possession de cocaïne et de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic. Le duo a trois coaccusés dans cette affaire.

Le projet Outrer mené par la Sûreté du Québec et d’autres corps policiers municipaux avait permis, le 4 juillet 2017, de démanteler un réseau de fournisseurs et de distributeurs de stupéfiants qui sévissait dans plusieurs régions de la province.