Une enfant de 11 ans oubliée par un chauffeur d’autobus

La fillette de 11 ans et sa mère avaient signé un formulaire qui affirmait que la jeune bénéficiait du service assurant un voyage sécuritaire aux enfants de 8 à 12 ans non accompagnés, samedi dernier.

Lors du bref arrêt à Rivière-du-Loup, la petite a demandé au chauffeur si elle pouvait aller s’acheter une collation au dépanneur et le conducteur aurait accepté.

Lorsqu’elle est ressortie du dépanneur, l’autobus était déjà reparti, mais un second autobus s’y trouvait. L’enfant de 11 ans est montée à bord de ce dernier, croyant que c’était seulement un changement de chauffeur.

Passé le pont de Québec, la jeune fille a compris qu’elle approchait de Sainte-Foy et non de Lévis. Elle est descendue et a téléphoné à un membre de sa famille pour joindre la personne qui devait la récupérer.