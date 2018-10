Voici la façon de produire du pot légal

Que faut-il pour produire assez de cannabis pour être le fournisseur principal de la Société québécoise du cannabis où vous pourrez acheter vos joints dès la semaine prochaine ? Jusqu’à 1,3 million de pi.ca. de superficie de production à Gatineau, 500 employés et des mesures de sécurité dignes de la CIA. Le Journal a visité hier les serres du plus important producteur de cannabis au Québec, Hexo Corp. Dans chaque imposante installation, où employés et visiteurs doivent entrer un à un avec une passe et un code qui leur est spécifique, c’est le branle-bas de combat pour livrer ce qui est promis et permettre à la SQDC d’approvisionner tous ses clients.