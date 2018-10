LAMONTAGNE LAROCHELLE



LauretteÀ Laval, le 11 octobre 2018, à l'âge de 78 ans est décédée Mme Laurette Lamontagne Larochelle. Notre mère bien-aimée laisse dans le deuil, ses enfants: France Larochelle (André Pilon), Edith Larochelle (Michael Rowen), Marco Larochelle (Martine Côté), Katie Larochelle (Sylvain Dulude) ainsi que son ex-époux, feu Paul-Henri Larochelle et sa grande famille. Elle laisse également ses 5 petits- enfants: Audrey Grenier, Mélanie Rowen, Maxime Dulude, Brandon Rowen, Marianne Dulude et leur conjoint. D'une famille de 13 enfants, elle laisse son frère Normand et ses soeurs: Pauline, Colette, Jeannine et Lili ainsi que tous ses neveux et nièces. Conformément aux volontés de notre mère, il n'y aura pas de rassemblement ni messe. Ses cendres seront dispersées au printemps dans la Rivière de Saint-Calixte. Merci à tous de nous avoir supportés durant cette épreuve et au personnel de la Maison des Soins Palliatifs de Laval. Si vous désirez faire une don à la Maison des Soins Palliatifs de Laval, composez: 450-936-4300 ou faire un don en ligne à: www.msplaval.ca/faire-un-don/