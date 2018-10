LESSARD, Jean-Claude



À son domicile, le 21 août 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Lessard, époux de feu madame Dolorès Baillargeon, fils de feu Marie-Ange Lagueux et de feu Joseph A. Lessard. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Il laisse dans le deuil ses filles: Monick, Anne et Lucie; son petit-fils Alexandre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.