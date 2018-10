4 livres inspirants pour rêver ses voyages

1. Pour un regard intime sur l’Asie

Photo courtoisie, Éditions Ulysse

L’Asie live, c’est l’aventure de six mois qu’a vécue Patrick Bélanger sur les routes de l’Inde, de la Thaïlande, du Laos, du Cambodge, du Vietnam, de la Malaisie, de Singapour et de Bali. Fasciné par l’Asie, il a couché sur papier ses idées, ses ressentis, ses impressions au quotidien. Le livre qui en est résulté permet de l’accompagner dans son périple. L’auteur a également réalisé le documentaire Bhoutan, poésie hors du temps qu’il présentera cet automne dans des bibliothèques, centres culturels, etc. (date et lieux sur sa page Facebook @pbelangerauteur). Il sera aussi présent dans la Zone Expert du Salon International Tourisme Voyages 2018.

►L’Asie Live, de l’Inde à l’Indonésie en passant par l’Indochine, Éditions Véritas Québec.

2. Où observer des animaux ?

Photo courtoisie, Éditions Ulysse

Conseillère en voyages sur mesure et présidente de l’agence Esprit d’aventure, Ariane Arpin-Delorme a parcouru près de 70 pays. Dans chacun d’eux, elle a observé la faune. Voir les animaux du monde – 50 itinéraires de rêve nous apprend qu’il n’est pas toujours nécessaire de partir au bout du monde pour faire de belles rencontres. Un livre magnifiquement illustré, à offrir ou à s’offrir.

►Voir les animaux du monde – 50 itinéraires de rêve, Guide Ulysse. www.guidesulysse.com

3. Marcher le monde

Photo courtoisie, Éditions Ulysse

Si certains aiment se la couler douce dans des tout-inclus, d’autres rêvent de marcher la planète. Randonnées de rêve, 50 itinéraires autour du monde est pour ces derniers, qu’ils soient débutants ou experts. Réalisé par l’agence Terres d’Aventure, spécialisée dans la conception de voyages de randonnées ou d’aventures, ce volume, abondamment illustré, permet de bien planifier quelque 50 circuits spectaculaires aux quatre coins du monde.

►Randonnées de rêve, 50 itinéraires autour du monde, Guide Ulysse. www.guidesulysse.com

4. Varier sa façon de voyager

Photo courtoisie, Éditions Ulysse

Journaliste et chroniqueuse, entre autres à l’émission Marina, Isabelle Marjorie Tremblay publiait récemment Voyages d’une vie. Dans ce livre, elle propose le récit de 15 voyages qu’elle a faits. De séjour linguistique en expérience de solidarité, en passant par les voyages intergénérationnels ou les escapades sacs à dos, chaque aventure s’accompagne de photos, de conseils et de suggestions pour diversifier ses expériences.

►Voyages d’une vie, Éditions Trécarré.