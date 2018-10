5 solutions pour passer plus de temps en famille

Lieu d’échange, de partage et de réconfort, la famille constitue bien souvent l’élément le plus stable dans nos vies. Source d’apprentissage, la famille fournit également à nos enfants le modèle à suivre plus tard dans leurs relations.

Mais dans nos sociétés où tout le monde est si occupé, on a de plus en plus l’impression de négliger les liens avec ceux qu’on aime pourtant le plus. Voici cinq stratégies pour mieux conjuguer votre horaire surchargé et le plaisir d’être ensemble.

1. Misez sur du temps de qualité et bannissez téléphones et tablettes de ces brefs moments privilégiés.

La qualité du temps passé en tête à tête avec la famille est plus importante que sa durée. Vous êtes débordé en ce moment ? Prévoyez des plages de temps où vous vous rendrez pleinement disponible envers ceux que vous aimez. Et surtout, débranchez tout. Si vous passez trois heures avec la famille et que là-dessus deux heures et demie sont consacrées aux textos, il reste bien peu de temps pour les moments si précieux de câlins, d’échanges et de confidences. Au final, c’est le temps de qualité réellement consacré à votre relation qui compte.

2. Soyez à l’écoute, partagez et échangez.

Soupers des jours de semaine, fêtes d’anniversaires et spectacles des enfants... tous ces événements contribuent à la relation en créant un climat d’échange, de confiance et de confidences. Lorsque vous vous retrouvez autour de la table par exemple, on profite des préparatifs du souper ou encore de la vaisselle pour demander à notre enfant comment il va, échanger avec lui, l’écouter. C’est le moment de le laisser s’ouvrir et de se rapprocher.

3. Amusez-vous !

Chaque famille devrait développer sa façon d’être ensemble. Certains se regroupent autour d’un instrument de musique et cette activité leur procure un immense bonheur, tandis que d’autres préfèrent se rassembler autour d’un jeu de société. En réalité, tout ce qui est ludique est source de plaisir, pourvu que l’activité et le plaisir soient partagés. Humour, patience, respect de l’autre, tolérance à l’égard de la frustration... Ces activités sont également l’occasion de montrer à nos enfants les qualités indispensables des relations et du vivre ensemble.

4. Pratiquez une activité physique rassembleuse.

e sport facilite les relations et les échanges au sein d’une famille. Mais attention : au moment de choisir une activité, assurez-vous que l’activité en question soit suffisamment rassembleuse. Si un membre de la famille ne suit pas ou ne démontre pas le même enthousiasme que les autres, l’exercice s’avérera plus contraignant qu’autre chose. Il faut parfois quelques essais avant d’arrêter son choix et ne pas nécessairement se limiter aux sports de compétition. Par sport, on entend également les cours de yoga qu’un parent choisit de partager avec ses enfants.

5. L’importance des traditions.

Il est primordial de faire perdurer une tradition qui enrichit les relations lorsqu’elle est adoptée au sein de la famille. Prenons l’exemple de l’heure du bain, ou encore de l’histoire à raconter. Une fois ces traditions à la fois enrichissantes et réconfortantes instaurées, et lorsque tous les membres de la famille y tiennent, il est primordial de les maintenir.

En somme, il faut se rappeler que les relations familiales harmonieuses constituent pour ses membres un filet de sécurité. Ce lien procure un lieu de réconfort inestimable parce qu’on sent qu’on peut compter sur les nôtres, et qu’ils peuvent à leur tour compter sur nous.