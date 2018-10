BERNIER, Maurice



À la Maison Michel Sarrazin de Québec, le mardi 25 septembre 2018, à l'âge de 65 ans et neuf mois, est décédé monsieur Maurice Bernier, entouré de l'amour des siens. Il était le fils de feu monsieur Omer Bernier et de feu dame Irène Chouinard. Natif de Saint-Aubert, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli, depuis quelques années. La famille recevra les condoléances en présence des cendresà compter de 13h jusqu'à 15h, à laet de là au cimetière paroissial de Saint-Aubert. La direction des obsèques a été confiée àIl laisse dans le deuil, ses trois filles: Stéphanie, Julie et Valérie ainsi que leur mère, Micheline Bilodeau; ses petits- enfants adorés: Shawn, Sami, Maya et Itan. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses soeurs: Claudette (Gérard Desrosiers), Marie (feu Marc Alexandre), feu Claire, feu Laurent, Camil, Raymonde (Jean St-Pierre), feu Jean-Guy, feu Yvon, feu Jean-Marc (Sylvie Campagna), Gilles, feu Claude, Mario (Lucie Laroche) et Lyne (Denis Binet) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille adresse de profonds remerciements au personnel de la Maison Michel Sarrazin et du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, pour leurs bons soins, leur soutien et l'expression de leur chaleur humaine. La famille aimerait aussi remercier tout particulièrement, son ami Yves Coulombe et sa conjointe pour leur grand dévouement et leur amitié, sans oublier son aide familiale Nicole, pour ses bons services et son accompagnement. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place, lors de la cérémonie. Pour toutes autres informations, n'hésitez pas à communiquer avec