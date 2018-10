LACROIX, Colette Pouliot



À la résidence Cardinal-Vachon, le 6 octobre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Colette Pouliot, épouse de feu Roger Lacroix. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil ses filles et gendres: Nathalie (Rino Santerre), Nadine (Martin Lacroix); ses petits-enfants: Karolyne (Philippe Dupond), Isabelle, Maude (Rosalie Martin), Jennyfer (Jean-Krystofe Lavoie), Michaël (Sarah-Michel Caron); son arrière-petit-fils Edward; elle était la sœur de: feu Jeannette (feu Marc Gauthier), Françoise (feu Ferdinand Turcotte), feu André Pouliot (feu Mariette Rouleau), feu Jean-Guy (feu Françoise Lemelin ), feu Yvon (Denise Blouin), Laurent (Claudette Curodeau), feu Marie-Marthe (feu René Turcotte), Pauline (feu Jacques Leblond), Léo, Raynald (Claudette Langlois), Fernand (Christiane Giguère), feu Yvette (Jean-Louis Lachance), Marielle (Jean-Paul Leclerc), Marcel (Ginette Galien), Charles (Henriette Duchesne), Nicole (René Plante), Jacques, Françine (Jean-Paul Roy), Raymond Lacroix (Louise Bardier); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines et plusieurs amis(es). Des remerciements particuliers à tout le personnel de la résidence Cardinal-Vachon pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial également à ses anges gardiens: France Béliveau, Lucie Turgeon, Stéphanie Adams, Rosalie Gauvin et Sarah-Michel Caron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3, Tél. : 418 527-4294