LEBRUN, Lucie



Originaire de Québec, le 7 octobre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Lucie LeBrun, compagne de vie de M. Robert Laberge. Outre son compagnon de vie, elle laisse dans le deuil son fils Pierre, son frère Marc (Suzanne), sa soeur Huguette, neveux et nièces, ainsi que parents et amis. Elle est parti rejoindre son fils Gilles, son époux Sarto Doré, plusieurs frères et soeurs, ses parents ainsi que ses grands-parents. La famille recevra les condoléances au:dès 11h.L'inhumation des cendres aura lieu lundi 29 octobre à 11h au cimetière St- François d'Assise. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par une offrande de messe.