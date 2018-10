Alexei Emelin a refusé une offre des Capitals

Le défenseur Alexei Emelin s’est exilé en Russie, cette saison, mais il aurait pu se joindre aux Champions de la Coupe Stanley avant de traverser l’Atlantique.

L’ancien du Canadien de Montréal et des Predators de Nashville dit avoir refusé une offre de contrat des Capitals de Washington pendant la saison morte, puisqu’elle n’était valide que pour un an.

C’est le média Sport-Express qui a rapporté ses propos, vendredi.

En juillet dernier, l’influent représentant du Russe, Don Meehan, a indiqué à TVA Sports que son client discutait «avec quelques équipes», mais qu’il n’était pas pressé d’en venir avec une entente.

Il s’est finalement joint à l’Avangard d’Omsk, la formation de l’entraîneur franco-ontarien Bob Hartley, le mois dernier. Les anciens joueurs du Canadien David Desharnais et Alexander Perezhogin figurent également dans l’effectif du club.

Âgé de 32 ans, le colosse de 6 pi 2 po et 218 livres a disputé la dernière campagne avec les Predators, avec lesquels il a inscrit un but et huit mentions d’aide en 76 rencontres en ajoutant 40 minutes de punition et un différentiel de +9.

Il a été blanchi de la feuille de pointage en 10 parties en séries.

Le Canadien avait sélectionné Emelin au troisième tour au repêchage de 2004.