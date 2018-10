L’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt: attrapé en tentant de faire le ménage

Vaillancourt a été arrêté en 2013 lors du plus gros coup de filet de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), mais de nombreux éléments de preuve étaient restés secrets parce qu’il a évité un procès en plaidant coupable à des accusations de fraude et de complot.

Jean Roberge

Témoin repenti

Une poignée d’entrepreneurs et d’ingénieurs se partageaient les contrats publics à Laval en échange d’une « dîme » de 2 %, versée en liasses de « billets verts, bruns et roses ». Ces pots-de-vin ont enrichi le maire et ses comparses, en plus de payer des dépenses électorales.

Sentant la soupe chaude quand des histoires de corruption défrayaient la chronique à l’automne 2010, Vaillancourt a demandé à ses deux plus hauts fonctionnaires de « fermer le système des contrats truqués ».