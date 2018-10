Brunch du maire: 75 000 $ pour la sécurité alimentaire des enfants

La troisième édition du brunch du maire de Québec, Régis Labeaume, a permis de remettre, samedi, la somme de 75 000 $ à l’organisme Pignon Bleu.

Quelque 150 convives ont partagé un repas au CIEL! Bistro-Bar en compagnie de M. Labeaume et d’enfants aidés par l’organisme du quartier Saint-Sauveur. La somme amassée est le résultat de la vente des billets pour le brunch et d’autres initiatives des Restos Plaisirs depuis un an.

«Ça fait une différence immense pour nous. On livre 5500 collations par jour, donc c’est beaucoup de stock et on livre dans 15 écoles primaires de la région de Québec, 21 camps de jours l’été. Donc, on l’a dit, le besoin est très présent», a exprimé la directrice générale du Pignon Bleu, Roseline Roussel.

Vaincre le cercle de la pauvreté

L’organisme, qui compte Régis Labeaume parmi ses cofondateurs, a pour mission de contribuer à la sécurité alimentaire des enfants et de soutenir le développement des enfants et des familles dans le besoin.

«C’est une cause qui nous tient à cœur [...] pour permettre aux enfants de manger lorsqu’ils vont à l’école et d’avoir des réussites scolaires parce que l’éducation, c’est la meilleure façon de vaincre le cercle de la pauvreté», a déclaré le PDG de l’entreprise Pierre Moreau.

Régis Labeaume, qui prend également part chaque année au bal du maire et au BBQ du maire, a souligné que ces initiatives ont permis de remettre près de 600 000 $ dans la dernière année à divers organismes.

«C’est en train de devenir une multinationale. [...] On inscrit ça à la bourse bientôt!» a lancé le maire.