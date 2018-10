BEAUDOIN, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 octobre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Thérèse Beaudoin, épouse de feu monsieur Yves Cloutier, fille de feu monsieur Patrick Beaudoin et de feu dame Rachel Vézina. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 17 octobre de 14 h à 17h, puis de 19 h à 21 h, ainsi que le jeudi 18 octobre de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Luc Grenier) et Caroline; ses petits-enfants: Sonia (Maxime Lizotte) et Maxim; son arrière-petit-fils Jayssen; ses frères et sœurs: Gaston (Monique Goulet), Ovide (Rachel Aumond), Pierrette (Normand Gravel), Annette (Mario Fillion), René (Jocelyne Dostaler), feu Hervé (Laurette Fournier), feu Raymond et feu Marie-Reine (feu Luc Brousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: Yolande (feu Yvan Roby), feu Claudette (feu Gilles Bresse), feu Ginette (feu Yvon Roberge) et feu Guy; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués.