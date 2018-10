«C’était mieux» - Jonathan Drouin

Jonathan Drouin a obtenu son premier point de la saison en plus de trouver le fond du filet en tirs de barrage dans un gain de 4-3 du Canadien de Montréal face aux Penguins de Pittsburgh, samedi.

«J’ai retrouvé mes jambes et ma confiance en deuxième période, a souligné Drouin après la rencontre. Je me sentais un peu comme avant, à contrôler le jeu, à demander la rondelle. Je voulais être plus impliqué, contrairement aux autres parties. Ce soir, c’était mieux.»

Le Tricolore avait pourtant encaissé deux filets en première période. Toutefois, l’entraîneur du CH, Claude Julien, y est allé de précieux conseils.

«Claude nous a dit d’aller un peu plus au filet, a continué Drouin. Mais, on le savait qu’on ne jouait pas de la façon qu’on a joué en présaison et dans les trois premiers matchs. On ne voulait pas revenir à nos habitudes de l’an passé.»