Douceur de vivre sur la «Riviera» suisse

Entre Montreux et Lausanne, la « Riviera suisse » étend ses ailes en bordure du majestueux lac Léman. La région est l’une des plus agréables à visiter en Suisse. Le lac n’est jamais loin et les montagnes non plus. Entre les deux, une foule d’activités s’offrent à vous.

Montreux

La petite cité est mondialement connue pour son festival de jazz du début d’été. Son quai fleuri permet une belle promenade au plus près du lac Léman, avec un panorama imprenable sur les montagnes. Vers Villeneuve, à pied ou en croisière, c’est le massif des Dents du Midi qu’on a sous les yeux. À mi-chemin, un arrêt s’impose au Château de Chillon, forteresse médiévale ayant appartenu aux comtes de Savoie jusqu’au 16e siècle. Des cours au cachot, des passages secrets aux latrines, on visite tout ! Les valeureux montent en haut du donjon.

L’arrière-pays de Montreux, magnifique, est accessible en train « Golden Pass ». En 50 minutes, on passe des palmiers au sommet des Rochers-de-Naye, à plus de 2000 mètres d’altitude. Haut lieu de randonnée et de vélo de montagne, le massif offre un point de vue spectaculaire sur le lac Léman et les Alpes françaises.

De retour en ville, on s’installe pour l’apéro ou le souper sur la terrasse du Majestic Grand Hôtel, un vrai palace, avec le lac et les montagnes pour décor.

Vevey Photo courtoisie, Anne Pélouas En dix minutes de train, vous voici à Vevey, petite cité ouvrière dont on arpente à pied le vieux quartier. Son attrait principal est à quelques minutes de bus. Le Musée Chaplin’s World plaira non seulement aux nostalgiques des films muets du célèbre Charlie Chaplin, mais à tous ceux qui aiment les musées originaux. Installé dans le domaine où Charlie Chaplin vécut longtemps, il fait la part belle aux mises en scène liées à ses œuvres cinématographiques : entrée au travers d’un écran de cinéma, studio de montage reconstitué, salle de bain de son manoir... Partout trônent des personnages de cire plus vrais que nature, signés Grévin, qui est associé au musée. Photo courtoisie, Anne Pélouas De retour au village, on peut grignoter le midi au sympathique bistro Ze Fork, avant d’aller visiter l’Alimentarium, à deux pas. Tout juste revampé, le musée propose un tour d’horizon complet de l’alimentation, de la production à l’assiette, de la nutrition aux ateliers culinaires, avec un beau parcours interactif. Vous aimez le chocolat suisse Cailler, le Nesquik ou le café Nespresso ? Les multiples produits Nestlé sont nés dans son usine de Vevey ! Le Musée Nest retrace de manière divertissante et immersive la fabuleuse aventure d’Henry Nestlé et de la multinationale portant son nom.

Lausanne Photo courtoisie, Anne Pélouas

Poussez vers l’ouest jusqu’à la « grande » ville qui s’étage du lac Léman aux contreforts montagneux. Elle compte de nombreux espaces verts, dont celui servant d’écrin au Musée Olympique, près du Château d’Ouchy. Photo courtoisie, Anne Pélouas

Perchée sur une colline coiffée par une cathédrale gothique, la vieille ville se visite à pied. Les Escaliers du marché, tout en bois et couverts, sont une curiosité à ne pas manquer. La forte pente fait le lien avec le bas de la ville. Sur la rue de la Mercerie, le Café du Grütli offre les meilleures spécialités traditionnelles suisses dans une ambiance conviviale. Comme partout sur la « Riviera » suisse, des bateaux Belle Époque, avec roues à aubes, partent du port pour un tour invitant sur le lac Léman.

Au pays des vignes de Lavaux