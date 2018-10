Grosse vente d’actions dans le pot

La maison de l’ancien ministre péquiste Guy Joron, élu dans le premier gouvernement Lévesque en 1976 et décédé à la fin 2017, a été mise en vente. Située à Westmount, elle est en vente pour la somme de 2,9 millions $. « Une imposante résidence, d’architecture écossaise baronniale, nichée dans l’un des culs-de-sac les plus exclusifs de Westmount, à l’abri du bruit et de la pollution. Cette maison familiale intemporelle dispose d’espaces élégants pour divertir, d’une vue imprenable sur la ville, de vastes proportions, de belles boiseries et bien plus encore », décrit un courtier spécialisé dans la vente de maisons de grand luxe. Avant de se joindre à la formation souverainiste, M. Joron avait agi comme conseiller et analyste financier au sein d’une firme de conseil financier qu’il avait fondée. Il y a quelques mois, il a légué 15 millions $ à l’Université de Montréal.