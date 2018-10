Impossible de «se divorcer» au Québec

Au Québec, et ailleurs dans le monde francophone, il est impossible de « se divorcer ». Le verbe divorcer ne peut pas, en effet, s’employer à la forme pronominale. Depuis au moins le 18e siècle, on ne se divorce pas, on divorce. Et on ne divorce pas quelqu’un, mais on divorce de quelqu’un ou avec (d’avec) quelqu’un. Ex. : Kim et Maxime ont divorcé. Luce a divorcé de son mari qui, lui, avait déjà divorcé avec (ou d’avec) Madeleine. Quand on n’a pas divorcé, on est souvent en couple. Or, il arrive que les substantifs couple et famille, employés au singulier, soient repris dans une phrase par un pronom mis fautivement au pluriel. Utilisés séparément au singulier, les noms couple et famille ne peuvent pas inviter un pronom de la troisième personne du pluriel ni un verbe au pluriel. Ex. : Le couple a pris l’avion à 7 h et il est arrivé à Miami à 10 h (et non « le couple ont pris l’avion à 7 h et sont arrivés à 10 h »).