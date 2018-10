La Floride de Greg Hairabedian, l’homme derrière H Gregoire

Il est sûrement l’un des hommes d’affaires québécois qui connaît le plus grand succès en Floride actuellement. Non seulement ses entreprises dominent le marché des voitures usagées au Québec, mais en Floride, son entreprise HGreg.com est l’un des leaders dans le marché de l’auto d’occasion.

Sur l’autoroute 95, à la hauteur de Miami (nord), la présence québécoise se fait bien sentir ! Son immense drapeau américain ainsi que son commerce annonçant HGreg.com, dont l’ouverture est prévue pour décembre, dominent le paysage. Impossible de les manquer !

Il faut dire que son propriétaire d’origine arménienne Greg Hairabedian fait les choses en grand ! D’ailleurs, il possède quatre autres succursales en Floride et au moment de le rencontrer, il était sur le point d’acheter deux concessionnaires Nissan à Delray Beach et à Fort Lauderdale : « Ça ne fait que commencer ! Bientôt, j’aurai des concessionnaires en Caroline du Sud et en Caroline du Nord, et éventuellement, partout à travers les États-Unis », explique l’homme d’affaires de 53 ans.

Photo courtoisie, Marie Poupart

Amoureux de la Floride, il réside dans la belle communauté de Golden Beach, au nord de Sunny Isles Beach, où il se réfugie pour fuir l’hiver. Ses activités préférées : le bateau et, bien sûr, le vélo. En Floride, Greg Hairabedian roule de 150 à 180 km par semaine. Son trajet préféré : le broadwalk d’Hollywood, où il aime, à l’occasion, s’arrêter au Hollywood Grill pour savourer une bonne pizza arménienne.

Voici quelques-unes de ses adresses préférées en Floride.

Hyde Resort & Residences

Photo courtoisie, Marie Poupart

Pour un séjour agréable en Floride, je propose souvent à mes amis d’aller au Hyde Resort & Residences. Ce magnifique hôtel, de construction récente, est situé en bord de mer à Hollywood. Il offre un excellent rapport qualité-prix. Comme ma maison se trouve sur le bord d’un canal, j’aime y passer un week-end, quand j’ai envie de profiter de la mer. Tout à côté, se trouve un excellent restaurant asiatique, le Etaru Hallandale, pour les amateurs de sushis, entre autres.

Estiatorio Milos by Costas Spiliadis

Photo courtoisie, Marie Poupart

Qui ne connaît pas Milos, ce réputé restaurant grec de l’avenue du Parc à Montréal ? Pour ceux qui l’ignorent, les propriétaires ont plusieurs restaurants de par le monde, dont un du côté de Miami. La première réaction qui me vient en pensant à leur menu est un « wow » ! N’hésitez pas à commander leurs huîtres, leur vivaneau et en saison leur homard, tout simplement sublime ! Le resto est chic, le service impeccable et les propriétaires sont extrêmement sympathiques et attentionnés. Et j’apprécie qu’ils soient toujours sur place, ou presque... Car comme bien des Québécois, ils aiment passer l’hiver en Floride ! Je fréquente d’ailleurs leur restaurant à Montréal, où je ne suis jamais déçu !

Sawgrass Mills

Photo courtoisie, Marie Poupart

Pour magasiner, il m’arrive de faire mon petit tour au Sawgrass Mills, à Sunrise. La plupart des Québécois connaissent ce grand centre commercial aux allures de magasins à rabais (outlets). J’ai un faible pour le Hugo Boss, mais j’avoue jeter un coup d’œil à plein d’autres magasins. Même si je connais un certain succès en affaires, je ne rate jamais l’occasion de, justement, faire une bonne affaire !

Photo courtoisie, Marie Poupart

Je suis également un adepte du Aventura Mall, dans la belle ville d’Aventura, un peu au sud d’Hollywood ! Le lieu y est particulièrement séduisant et invite à la dépense.

Rocky’s Italian Bistro & Bar

Photo courtoisie, Marie Poupart

Si vous n’êtes jamais allé à Delray Beach, courez-y ! On y retrouve une petite touche européenne et vous pourrez choisir parmi sa grande variété de restaurants ! Mais le Rocky’s Italian Bistro & Bar est une valeur sûre pour les amateurs de fruits de mer. Il faut dire que je ne mange pas de viande et sans être uniquement végétarien, je n’en mange presque jamais. Je vise santé le plus possible ! Delray Beach offre également plusieurs clubs pour sortir le soir, mais comme je ne suis pas un grand amateur de boissons, je ne fréquente pas vraiment les bars.

