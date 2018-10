L’autre match

Lance et compte

Quand on parle de série sur le hockey il y a un grand classique : Lance et compte. Cette série de Réjean Tremblay a révolutionné la façon de faire de la fiction, passant des téléromans à la série quasi cinématographique, rejoignant une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs lors des trois premières saisons. Lance et compte a définitivement marqué l’imaginaire collectif par la force de ses personnages, la trame narrative haute en rebondissements et les parallèles que nous pouvions faire entre la vraie game et la fiction. Réjean étant chroniqueur sportif, on se doute bien qu’il en a vu pas mal dans les coulisses des arénas! Ainsi, Pierre Lambert, Marc Gagnon et Suzie Lambert nous ont gâtés pendant neuf saisons, nous faisant vivre au rythme des parties du National tout comme des aléas de ses joueurs. Lance et compte a d’abord été diffusée à Radio-Canada de 1986 à 1989, puis à TQS en 2002 et à TVA en 2004, 2006, 2009, 2012 et 2015.

Les Boys

Phénomène cinématographique, la série humoristique de Louis Saïa a fait le saut au petit écran qui a connu cinq saisons entre 2007 et 2012 à Radio-Canada. Les Boys, c’est cette équipe de hockey de garage que dirige Stan, propriétaire de la brasserie du coin. Ce sont des gars colorés liés par une forte amitié et leur passion pour le sport national. Même si leur niveau de jeu laisse parfois à désirer, leur combativité demeure bien présente. Et pour les spectateurs, c’était l’occasion de voir une brochette d’acteurs aimés, dont Rémy Girard, Luc Guérin, Michel Charette, Paul Houde, Patrick Huard, Pierre Lebeau et Marc Messier.

Le masque

Diffusée à TQS en 1997, cette minisérie mettant en vedette Patrice L’Écuyer a été créée par Fabienne Larouche et Réjean Tremblay. Elle relate la descente aux enfers d’un gardien de but étoile qui voit sa vie basculer quand il découvre que sa femme a une relation avec un coéquipier et qu’un nouvel entraîneur se montre insolant à son égard affectant son jeu.

La série Montréal-Québec

Cette téléréalité créée par Stéphane Laporte était audacieuse. Animée par Marie-Claude Savard et Yvan Ponton, elle a connu deux saisons à TVA en 2010-2011. On y voyait deux équipes constituées de joueurs de ligues de garage dans leur lutte pour faire leur place pour Montréal ou Québec. Dans chaque épisode, les coachs (Guy Carbonneau, Michel Bergeron et autres figures marquantes du hockey professionnel) mettaient des joueurs au ballottage. Le but était aussi d’engraisser la rivalité entre les deux villes lors de matchs.

Patrice Lemieux 24/7 Photo courtoisie

Patrice Lemieux est un faux joueur de hockey qui multiplie les « perronismes » issu de l’imaginaire de Daniel Savoie. D’abord recruté du web, il est devenu une vedette du petit écran grâce à sa série où il nous entraîne dans son quotidien à son retour à Montréal. Ce joueur étoile a passé 10 ans aux États-Unis avec Shannon, sa douce, et de retour au bercail il accepte qu’une équipe télé suive ses faits et gestes. Patrice Lemieux 24/7 nous a divertis pendant deux saisons en 2015-2016 à Super Écran.

24CH Photo Bell Média

Les mordus du Canadien ont pu se régaler grâce à cette série docu-réalité qui vous entraînait dans les vestiaires de l’équipe. Pendant cinq saisons, jusqu’à l’année dernière, une équipe de tournage avait accès aux joueurs. La série était présentée sur RDS et à Canal D ainsi qu’à CTV et TSN en anglais.

La Tite Chambre

François Pérusse aime beaucoup le hockey et il l’a prouvé avec des capsules dans lesquelles il modifiait les voix des analystes de L’Antichambre de RDS. Diffusées entre 2014 et 2017, plusieurs d’entre elles sont disponibles sur YouTube.

Béliveau Photo Corus media

Si Maurice Richard a eu droit à son film, Jean Béliveau, grand homme qu’il était, a vu sa vie immortalisée dans cette magnifique reconstitution diffusée l’année dernière à Historia. Pierre-Yves Cardinal lui a prêté ses traits alors qu’on s’attardait à la période marquant ses débuts avec le Canadien.

Hockey Wives Photo courtoisie, Corus entertainment

Ce docu-réalité nous donne accès aux coulisses du hockey par le biais des femmes de certains joueurs. Trois saisons ont été présentées sur W Network (Séries + dans sa version francophone). Maripier Morin est la seule à avoir fait partie de toutes les saisons. C’est l’occasion de voir aussi l’impact du jeu sur l’entourage des joueurs.

Semi-pro Photo Zélé

Une série documentaire qui nous plonge dans le quotidien de deux équipes de la Ligue nord-américaine de hockey : les Éperviers de Sorel et les Draveurs de Trois-Rivières. C’est un calibre auquel nous accordons malheureusement peu d’importance. Ces joueurs ont caressé le rêve de jouer dans la Ligue nationale et dans la majorité des cas, les espoirs se sont éteints. Les gars y jouent par pure passion malgré les sacrifices, les longues heures de bus et la conciliation travail-famille pas toujours évidente. De plus, on y mène un jeu très physique propice aux blessures pour satisfaire un public à l’affût de sensations fortes. Ici, on s’intéresse aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs, aux partisans et aux propriétaires d’équipes nous laissant voir une réalité loin d’être idyllique.

Demain des hommes Photo Radio-Canada

Cette nouvelle série sur le hockey se déploie depuis la rentrée. Très bien écrite et jouée avec beaucoup de justesse, Demain des hommes suit le parcours de jeunes hockeyeurs d’une équipe fictive du Junior majeur et d’un nouvel assistant-coach qui tente de prendre sa vie en main. Alors que certains tentent de se faire connaître des recruteurs, d’autres subissent la pression familiale pour être les meilleurs. Comme c’est le cas dans beaucoup de villes du Québec, tous vibrent pour le hockey, et beaucoup deviennent gérants d’estrade. Le quotidien n’est pas rose pour ces vedettes locales qui ne touchent pas aux retombées du jeu. Cette série brosse aussi un tableau émouvant du passage au monde adulte et de la volonté de se définir tant sur la patinoire qu’à l’extérieur. Une pléiade de jeunes acteurs formidables s’y démarquent ainsi qu’Émile Proulx-Cloutier et Normand D’amour, toujours excellents.

Avec pas d’match Photo tirée de Twitter, @avecpasdmatch

Ce mois-ci, les comédiens et improvisateurs Nicolas Pinson et Salomé Corbo nous accompagnent dans la diffusion d’une vingtaine de matchs du Canadien. Ils proposent des rendez-vous ludiques teintés d’humour pour nous faire voir la joute d’une autre façon tout en restant bien branchés. Ce sont des rencontres qui se veulent interactives. Pier-Luc Funk, Gildor Roy, Réal Béland, Simon-Olivier Fecteau et Sophie Cadieux figurent parmi les invités de leur saison.