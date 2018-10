Le boys band qui dure

À l’automne 2008, René Lajoie, Dany Laliberté, Benoît Miron et Patrick Olafson, quatre artistes formés par la comédie musicale, unissaient leur passion pour former Tocadéo. « Au début, personne n’y croyait », confie Dany Laliberté.

Dix ans plus tard, Tocadéo est toujours sur les rails. Et plus fort que jamais. En une décennie, ils ont conquis plus de 200 000 spectateurs, vendu 80 000 albums, monté six tournées différentes, dont deux spectacles de Noël. Ils sont depuis plusieurs années dans le circuit des grandes salles du Québec, qu’ils remplissent presque à tout coup. Leur calendrier est rempli jusqu’en 2020.

Comme les boys band les plus populaires, Dany Laliberté s’étonne de connaître plusieurs fans qui les ont vus en spectacle 50, 60, 70 fois.

« Ça vient de partout pour nous voir, du Nouveau-Brunswick, de Sept-Îles. Ça fait 15 ans que je suis dans le show-business, et je n’en reviens toujours pas des gens qui se déplacent soir après soir pour venir nous voir », dit-il à l’autre bout du fil.

Un septième album

Pour marquer le coup de cet anniversaire symbolique, le septième album de Tocadéo, Rêve encore, est sorti hier.

Le quatuor vocal y exploite de nouveau sa marque de commerce, soit des harmonies vocales puissantes qui élèvent n’importe quelle chanson à un autre niveau. « Les harmonies, c’est un instrument en soi », affirme le chanteur.

Après s’être bâti une réputation grâce à des reprises, le groupe fait un retour aux chansons originales, avec des pièces offertes par Marc Dupré, Jérôme Couture et Vincenzo Thomas, un collaborateur de longue date.

Deux chansons en anglais sont signées Frank Myers, un producteur de Nashville, auteur du succès de 1993 I Swear, d’All-4-One.

Patrick Olafson signe la pièce Parle-moi, qui traite du thème délicat du suicide. Côté reprises, Tocadéo a choisi d’endisquer Je t’aime encore, de Céline Dion, et une version bilingue de la chanson The Sound Of Silence.

Des spectacles symphoniques ?

Tocadéo poursuit sa tournée Quatre jusqu’au printemps 2019, spectacle qui leur a d’ailleurs valu une nomination à l’ADISQ l’an passé. Le spectacle de Noël, Meilleurs vœux, prendra la route pour une troisième année consécutive dès la mi-novembre. Pour l’automne prochain, le groupe prévoit un nouveau spectacle, celui de l’album Rêve encore.

Et de quoi rêve Tocadéo pour les années à venir ? « De rester soudés comme ça, d’avoir un public à qui s’adresser, et de ne pas changer. On fait vraiment ça pour les bonnes raisons, parce qu’on aime la musique et on aime le monde. Le contact avec le public, c’est en grande partie la raison de notre succès. »

Le quatuor masculin rêve aussi d’un spectacle symphonique, qui pourrait voir le jour en 2020. « On dirait que notre musique est faite pour ça. »

L’album Rêve encore est disponible depuis hier.