Orchestré par Restos Plaisirs, le Brunch du maire, au profit du Pignon Bleu, est de retour pour une troisième année, ce matin, dès 9 h 30, au CIEL ! Bistro-Bar, le restaurant tournant du 28e étage de l’hôtel Le Concorde. Cette activité à saveur philanthropique se tiendra évidemment en présence du maire de Québec, Régis Labeaume. La totalité des profits réalisés durant l’événement sera remise au Pignon Bleu, organisme communautaire venant en aide aux familles en situation de précarité de la région de Québec. Vous dégusterez un menu signé par le chef David Forbes tout en participant à une activité de collecte de fonds conviviale.

Le veston beige...

Photo courtoisie

Durant la soirée du 30e anniversaire des Sharks au club de golf Lac St-Joseph, le président Jean Faber, assisté de l’un des capitaines Donald Thivierge, a remis le trophée, mais surtout le veston d’honneur à Pierre-Luc Gilbert, directeur des ventes de BLVD 102,1 FM, à titre de meilleur boursier pour la saison 2018. Pierre-Luc nous affirme qu’il se fera un devoir de le porter à l’occasion de ses nombreuses sorties au cours de la prochaine année. Une soirée réussie, qui complète à merveille une autre saison à l’image de ce groupe d’amis incroyables, précise Jean Faber.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Jean-Marc Desrosiers et Denise Laprise qui ont célébré officiellement hier leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, qui habite l’arrondissement Charlesbourg à Québec, s’était en effet marié à l’église Sainte-Claire-d’Assise de Québec, le 12 octobre 1968. Leurs deux enfants et trois petits-enfants leur souhaitent une magnifique journée.

Les 60 ans de la Place Ste-Foy

Photo courtoisie

Les célébrations du 60e anniversaire de la Place Ste-Foy ont été lancées le 10 octobre dernier avec l’exposition 60 ans de mode, qui sera présentée jusqu’au 11 novembre dans la cour centrale de la Place Ste-Foy. Ce récit historique met en lumière et en musique 18 mannequins qui prennent vie à travers les vêtements d’aujourd’hui, offerts gracieusement par La Maison Simons. La Place Ste-Foy a pu compter sur le talent et la passion de précieux collaborateurs pour l’organisation de cette exposition. Sur la photo, de gauche à droite : Ysabelle Mercier, styliste de renom ; Jean-Claude Poitras, designer et artiste multidisciplinaire ; Miriam Bard-Dumond et Dave Massicotte, du studio de design expérientiel Noctura ; Donald Larose, directeur général, Place Ste-Foy, et Jinny Nadeau, directrice marketing, Place Ste-Foy.

Éducaide et la persévérance scolaire

Photo courtoisie

La 22e soirée-bénéfice d’Éducaide, présentée le 2 octobre dernier au Théâtre Le Capitole de Québec et qui mettait en vedette l’humoriste invité François Bellefeuille, a permis d’amasser un montant net de 65 000 $, qui servira à soutenir financièrement des jeunes du 2e cycle du secondaire provenant de milieux moins favorisés, afin de les aider à persévérer dans leurs études. Sur la photo, de gauche à droite : Stéphane Corriveau, président-directeur principal d’AlphaFixe Capital et président bénévole, Éducaide ; Isabelle Grenier, vice-présidente exécutive, Universitas, et présidente du CA d’Éducaide ; François Bellefeuille, humoriste invité ; Yves Lacasse, associé, Joli-Cœur Lacasse, et président du CA d’Universitas, et Tina Fournier Ouellet, directrice générale, Éducaide.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nana Mouskouri (photo) chanteuse grecque, 84 ans... Mario Lirette, animateur et comédien québécois, 67 ans... Ian James Thorpe, nageur australien, surnommé La Torpille, 36 ans... Marc-André Bergeron, directeur développement des joueurs des Cats de Shawinigan 38 ans... Éric Coulombe, le plus jeune des 3 frères (Alex Coulombe ltée), 53 ans... Châtelaine, chanteuse québécoise, 65 ans.... Paul Simon, membre de Simon & Garfunkel, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 octobre 2017. William Lombardy (photo), 79 ans, grand maître américain du jeu d’échecs... 2014. Elizabeth Norment, 61 ans, actrice américaine (House of Cards)... 2010. Gérard Berliner, 54 ans, compositeur, chanteur et acteur français... 2009. Al Martino, 82 ans, crooner américain... 2008. Alexei Cherepanov, 19 ans, le choix de premier tour des Rangers de New York en juin 2007.