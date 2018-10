Le Centre de la nature de Laval, un espace vert inventé

Dès notre arrivée au Centre de la nature, dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, nous sommes allés à la ferme. Parents et enfants circulaient lentement dans la grange pour bien voir les animaux.

Tous s’arrêtaient ici et là pour regarder les lapins, les chevaux comme Easy, un Quarter horse couleur bai ou encore Rebelle, une énorme truie de près de 300 kilos. À l’extérieur, dans des enclos, chèvres et alpagas ainsi qu’un lama attiraient aussi l’attention.

Jardins et chemins

Partout autour s’étend une douzaine de jardins traversés par des chemins pédestres. Il y a un lac aussi, le long duquel on peut marcher. Il s’est formé à même une ancienne carrière. Aux alentours, il n’y avait alors pas de verdure. Pas de vie non plus.

Le Centre de la nature a beau être un parc municipal, il vaut le détour, pour voir de ses yeux cet espace vert créé de toutes pièces. Le site n’est pas spectaculaire en soi, mais un tel réaménagement à partir d’une carrière est unique au Québec et même rare sur le continent.

Lors de notre visite, nous sommes entrés dans la petite serre tropicale. On en fait vite le tour. Les enfants étaient fascinés par les grosses carpes multicolores dans le ruisseau.

Mon coin préféré demeure l’étang, bordé d’arbres et d’un jardin de vivaces avec un gazebo. Ce n’est pas pour rien que s’y prennent plusieurs photos de mariage. Avec la lumière et les couleurs d’automne, les lieux semblent encore plus poétiques.

Ambiance d’Halloween

Près du chalet au bord du lac, le Village des arts, décoré aux couleurs de l’Halloween, est devenu la zone des petites frayeurs. Les maisonnettes ouvriront leurs portes les 27 et 28 octobre. Au programme durant la journée : les représentations de Serpillière la sorcière (samedi) et de Zani le clown (dimanche).

Pour une plus grande frayeur, mais à petit prix (2 $), c’est à la Maison hantée, au Chalet du nord, que ça se passe, tous les week-ends. Déconseillée aux enfants de moins de 10 ans et aux cardiaques. Vous voilà avisés.

Dans le monde imaginaire de l’horreur, il pourrait y avoir pire. Ce serait qu’une sorcière fasse disparaître cet espace vert pour qu’il redevienne une carrière...

CENTRE DE LA NATURE DE LAVAL

Entrée : gratuit

gratuit Stationnement : 7 $ par voiture (gratuit pour les détenteurs de la carte Avantages Laval)

7 $ par voiture (gratuit pour les détenteurs de la carte Avantages Laval) Chemins pédestres : 5 km

5 km Chalet-restaurant et aire de jeux

450 662-4942

www.laval.ca/centredelanature

