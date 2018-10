Le grand retour de Michael Myers

En octobre 1978, les cinéphiles assistaient à la naissance d’un des tueurs les plus prolifiques du cinéma américain : Michael Myers. Quarante années plus tard, il est de retour. Mais il n’est pas le seul. Jamie Lee Curtis, qui a survécu à ses attaques dans le Halloween original, est également de la partie. Et elle l’attend de pied ferme.

Michael Myers. Le nom, à lui seul, suffit à faire frissonner des légions entières de fans d’épouvante. Au fil des quatre dernières décennies, il est devenu un des croque-mitaines les plus populaires — et meurtriers — du cinéma américain. Son masque blanc a mené à 10 films et à d’innombrables cauchemars.

Mais aujourd’hui, le cinéaste David Gordon Green fait table rase. Car son Halloween, attendu sur nos écrans vendredi, se veut une suite directe au chapitre original, faisant ainsi fi de la ligne narrative (souvent inégale et déroutante, avouons-le) tracée au fil des ans par les différentes suites et relectures.

Histoire de famille

Dans le tout premier film, signé John Carpenter, un tueur s’évade d’un asile psychiatrique pour retourner dans sa ville natale de Haddonfield, dans l’Illinois, 15 ans après y avoir tué sa sœur. Son but ultime : prendre la vie de son autre frangine, Laurie Strode, qui n’était qu’une gamine à l’époque.

On retrouvera donc aujourd’hui cette Laurie Strode (Jamie Lee Curtis, qui reprend aujourd’hui le rôle le plus iconique de sa carrière), qui attend depuis quatre décennies le retour de son frère meurtrier. Mais cette fois-ci, ce n’est pas une seule, mais bien trois générations de femmes qui tenteront de survivre à la folie meurtrière de Michael Myers. Car l’héroïne de jadis a vieilli. Et autant sa fille que sa petite-fille sont prêtes à affronter le célèbre tueur.

Photo courtoisie, Universal Pictures

Déjà une autre suite ?

Avant même que ce nouveau Halloween n’arrive sur nos écrans, il semble déjà que Michael Myers n’ait toujours pas dit son dernier mot. Selon la presse américaine, une autre suite serait déjà en chantier, vu l’engouement suscité par le retour du tueur au masque blanc.

Il faut dire que, au fil des 40 dernières années, Halloween a laissé une marque indélébile sur la culture populaire, certes, mais également sur le cinéma d’horreur. N’en déplaise aux fans de Jason Voorhees et Freddy Krueger, la saga créée par John Carpenter a été encore plus influente que les Friday the 13 th et autres Nightmare on Elm Street qui lui ont succédé.

Vraiment ?

Eh oui. Car selon plusieurs, c’est à l’œuvre originale de John Carpenter que revient la paternité du sous-genre des « slashers », ces films d’épouvante où un meurtrier sadique traque ses victimes dans le but de les décimer, une à une, à l’aide d’un objet tranchant.

En plus, c’est avec Halloween que Jamie Lee Curtis a amorcé son règne de Scream Queen, c’est-à-dire la reine des films d’épouvante. Elle a consolidé sa réputation dans les années suivantes en tenant la vedette dans différents classiques de l’horreur comme The Fog, Prom Night et Terror Train.

Et comme le laissent présager les images de ce nouveau Halloween, il semble bien que l’actrice américaine ait la ferme intention de reprendre sa couronne.

Le film Halloween prendra l’affiche vendredi.