Légalisation du pot: Des pertes fiscales de 800 millions $ pour Ottawa

Dans le rapport intitulé Cannabis Countdown : Estimating the Size of Illegal Markets and Lost Tax Revenue Post-Legalization – réalisé par Anindya Sen, professeur d’économie à l’Université de Waterloo, et Rosalie Wyonch, analyste politique – il est indiqué que les revenus engendrés par la vente de cannabis légal dans les coffres des deux paliers de gouvernement sont estimés entre 300 et 600 M$, ce qui est nettement inférieur aux pertes anticipées de 800 M$.