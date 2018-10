L’électricité la moins chère

Au pays, le Québec se classe premier devant le Manitoba, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta pour ses bas tarifs d’électricité. À Winnipeg, par exemple, aux clients résidentiels de Manitoba Hydro, on facture en moyenne 9 cents par kilowattheure consommé.

À New York, le prix moyen du kilowattheure revient à 30,5 cents CAN comparativement à 31,5 cents CAN à Boston et à 27,9 cents CAN à San Francisco.