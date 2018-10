Les Brewers de Milwaukee s’arrêteront à Montréal en mars prochain

Présentement en finale de la Nationale face aux Dodgers de Los Angeles, les Brewers de Milwaukee visiteront le Stade olympique en mars prochain.

C’est ce qu’a appris l’Agence QMI, samedi, confirmant du coup le retour des Blue Jays de Toronto pour la présentation de deux matchs du calendrier préparatoire. Une annonce officielle pourrait avoir lieu au début de la semaine prochaine.

Déjà, certains indices laissaient penser que les Brewers allaient jouer à Montréal, possiblement les 25 et 26 mars 2019. Lors du dévoilement au mois d'août du calendrier préparatoire en vue de la prochaine année, on notait que les Brewers faisaient partie des rares clubs n’ayant aucune partie à l’horaire lors de ces deux jours.

La dernière joute de la Ligue des pamplemousses des Blue Jays, sur le calendier actuellement dévoilé, est par ailleurs prévue en après-midi le 24 mars, soit quatre jours avant le début de la saison régulière.

Vladimir Guerrero Jr. de retour?

Outre la traditionnelle présence du Québécois Russell Martin, qui compte parmi les joueurs des Blue Jays, la visite des Brewers permettra aux amateurs québécois d’observer les Christian Yelich, Ryan Braun, Mike Moustakas et Lorenzo Cain, entre autres.

Il y a également lieu de croire que l’espoir des Jays Vladimir Guerrero Jr. pourrait être de retour au Stade olympique après avoir ponctué le spectacle au printemps dernier. Dans la seconde rencontre préparatoire disputée à Montréal entre les Blue Jays et les Cardinals de St. Louis en 2018, le fils de l’ancienne vedette des Expos Vladimir Guerrero avait mis fin au match après deux retraits en fin de neuvième avec un circuit en solo dans une victoire de 1-0.

Comme l’an dernier, ces matchs préparatoires auront lieu sur semaine, soit lundi et mardi. Malgré tout, dans des circonstances similaires, plus de 51 000 spectateurs s’étaient déplacés au Stade olympique en 2018 pour voir les parties. Les foules avaient été de 25 335 et de 25 816 personnes précisément.